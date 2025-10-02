黃健庭稱最後一次向藍委打氣　傅崐萁喊連任

國民黨舉辦立法實務研討會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月2日電（記者 張嘉文）因應“立法院”新會期，中國國民黨今日中午在智庫舉辦立法實務研討會，國民黨秘書長黃健庭在會中表示，國民黨“立法院”黨團是一個團結的黨團，大家互相幫忙，在這次大罷免中，黨中央與黨團也合作無間，這是最終能戰勝大惡罷的最重要原因，“光明勝過黑暗”。



特別的是，11月1日將隨黨主席朱立倫卸任的黃健庭，在會中也提及，這是他最後一次以秘書長的身分參與立法實務研討會，如果過去他在工作上做的不好與不夠，希望大家多包涵，也期待所有藍委“努力進前，藍天再現”。他的話才說完，一旁的國民黨團總召傅崐萁補充說“不要急啦！說不定你會連任呢！”讓黃也笑了出來。



黃健庭在會中也負責監交國民黨“立法院”黨團書記長交接儀式，由上會期的書記長王鴻薇交接給新任書記長羅智強。



黃健庭指出，民進黨執政荒腔走板，裡裡外外有許多的問題，美國關稅問題到目前都沒有一個章法，他看到企業無薪假不斷累積，問題如果不趕快處理，明年就會看到更嚴重的經濟衝擊，台灣內部也有很多問題，不但沒解決，反而愈來愈糟糕。



黃健庭說，政府還刻意阻撓兩岸交流，導致海峽對峙的氣氛不斷升高，這時候人民對國民黨有很高的期待，除了新會期總預算案以及福國利民的法案要全力推動，他也期許藍委們要善意監督、揭弊、打弊的角色，真正幫助國家發展，而且相信國民黨團仍會是最有戰力的黨團。