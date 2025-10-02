林岱樺啟動廟口開講　換上新看板戰到底

綠委林岱樺2日宣布啟動廟口開講行程，上午已前往新興區鼓壽宮、前金區萬興宮2間廟參香。（圖：林岱樺服務處提供） 中評社高雄10月2日電（記者 蔣繼平）爭取民進黨高雄市長初選的綠委林岱樺，近日先提出“大改革、護國市長”主張，並換上新一波的形象看板，2日又宣布啟動廟口開講行程，預計在初選前走遍全市主要廟口，與民眾直接互動，全力衝刺初選。



民進黨籍高雄市長陳其邁明年任期屆滿卸任，民進黨高雄市長初選有綠委賴瑞隆、許智傑、林岱樺、邱議瑩等人參選，競爭激烈，對手國民黨則是早已定於一尊的藍委柯志恩。林岱樺涉詐助理費6月遭起訴。



林岱樺服務處2日發新聞稿指出將啟動廟口開講行程，上午就先前往新興區鼓壽宮、前金區萬興宮2間廟參香，獲得廟方與民眾熱烈歡迎。林岱樺表示，參香沿路都有地方人士陪同，也讓她更堅定承擔高雄市長責任的決心。



有關政策主張，林岱樺指出，她提出“三大護國產業”藍圖，擘劃高雄三大戰略產業：科技、軍工、海洋，高喊建構下一個黃金10年的“護國三角”，強化高雄的城市競爭力，讓高雄捍衛台灣、以產業保護國家。



林岱樺說明，高雄擁完備的製造基礎，傳產的扣件、金屬加工，到造船、鋼鐵、物流，都是過去支撐經濟的根本，如今逢轉型的關鍵時機，搭上“國防”自主、半導體國產化與能源轉型的國家政策列車，帶動高雄產業全面升級，讓在地產業賺大錢。



另外，除了推出新看板、與參選政策願景，林岱樺11月1日晚上將在岡山河堤公園舉辦造勢晚會，號召支持者集結，全力衝刺初選。