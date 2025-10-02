花蓮災情傅崐萁點名兩部會　究責不能循私

國民黨團總召傅崐萁接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月2日電（記者 張嘉文）“行政院長”卓榮泰近日指出，將對花蓮馬太鞍溪堰塞湖重災進行必要的檢討跟追究責任，對此，中國國民黨“立法院”黨團總召、花蓮“立委”傅崐萁今天表示，他高度支持卓說的貫徹究責，但所有堰塞湖都是“中央”管控，8月11日的會議早要求要補起兩個開口堤，以及潰壩當下要發海嘯警報，為什麼“經濟部”、“農業部”兩樣都沒做？相關究責必須公平、公正、公開，不可以徇私。



堰塞湖事件已造成18人死亡，民眾財產損失難以計算。傅崐萁也說，這次因為嚴重的人為疏失，造成人民生命財產受到重大傷害，“國賠”要立刻啟動，整個善後重建條例，也必須跟人民講清楚，說明白。



因應“立法院”新會期，國民黨今日中午在智庫舉辦立法實務研討會，傅崐萁在會前受訪時做針對花蓮災情究責議題做出以上表示。



傅崐萁表示，卓榮泰在“立法院”總質詢中說要究責所有相關疏失，事實上，卓榮泰9月24日到花蓮的第一句話就是有疏失、有責任，當然就開始在究責。而他身為花蓮地區的“立委”，他要清楚聲明，既然卓要查明真相、貫徹究責，他高度表示支持，必須公平、公正、公開，不可以徇私。



傅崐萁批評，如同過去所有民進黨弊案，再怎麼查都查不出來，連民進黨的“監察院”對民進黨的疏失，都以沒有疏失、不彈劾作為終結，民進黨的司法、檢察體系是不是經得過人民考驗？他們高度期待，卓榮泰在這次堰塞湖事件中，真正查明真相。