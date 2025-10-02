台中無薪假全台最多人　盧秀燕憂連鎖效應

台中市長盧秀燕答詢。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月2日電（記者 方敬為）美國對等關稅政策持續衝擊產業發展，全台減班休息（無薪假）勞工人數超過8千人，其中台中人數最多。中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天對此表示，市府已針對受影響勞工提供薪資差額補助及在職進修補貼等措施，但正本清源，還是要政府盡快對美完成談判，否則若持續下去，爆出負面連鎖效應，包括失業、無薪假情況持續擴大，恐怕難以因應。



台中市議會2日召開定期會，台灣民眾黨籍議員江和樹針對全台放無薪假勞工人數擴大的問題質詢表示，美國關稅的問題，民進黨政府遲遲無法解決。昨天又傳出最新消息，全台灣無薪假人數增加至8500多人，最慘的就是台中市，共有117家、2598人減班休息，人數是第2名台南的1倍之多！



江和樹說，有些勞工放無薪假，每月薪資因此減少，甚至比請領失業補助金的民眾還少，“在職者比失業者”還慘，問盧秀燕有無對策？



盧秀燕答詢表示，最大問題還是關稅談判要盡快塵埃落定，負責關稅談判的團隊任重道遠，台灣沒有太多天然資源，都是靠產業、工業。如果關稅緩不下來，再繼續重創的話，台灣整個經濟會崩潰。



盧秀燕說，針對減班休息的勞工，市府有提出補助政策，當勞工被要求減班休息，工資被扣減，可以向市府申請差額補貼，例如本來月領新台幣3萬元，雇主減班休息，只給1.5萬元，短差的部分，市府可以提供七成補助，現在已有400多人請領。另外，提供無薪假勞工進修補助，有些勞工被要求減班休息，可以利用這個時間在職進修，並可以申請補助，每1小時補貼新台幣190元。



不過，盧秀燕表示，她現在最擔心的是，如果談判不好，市府編的預算是否足夠應付？倘若明年失業、無薪假的情況繼續擴大，造成負面的連鎖經濟效應，恐怕難以因應，所以正本清源，還是要盡快向美國談判確定，把關稅降下來。