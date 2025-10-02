在美打造台灣模式科學園區　鄭麗君說明

“行政院”2日召開“台美第五輪實體磋商進度說明記者會”，左起經貿辦總談判代表楊珍妮、鄭麗君及“經濟部次長”何晉滄出席。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月2日電（記者 鄭羿菲）率團赴美進行關稅談判的台“行政院副院長”鄭麗君2日表示，我們將以“台灣模式”協助企業赴美投資，投資方面由企業自主規劃，政府協助融資提供金融支持。園區開發部分，未來會跟美方爭取有利產業聚落合作的條件，例如水電與基礎建設，台美進行戰略合作。她也強調，台積電並未參與相關談判。



“行政院”2日中午召開“台美第五輪實體磋商進度說明記者會”，“行政院”發言人李慧芝主持，副院長鄭麗君、經貿辦總談判代表楊珍妮、“經濟部次長”何晉滄出席。



鄭麗君表示，所謂的台灣模式是整體的主張，包括：一、產業投資由企業自己規劃。二、政府透過信用保證機制，促進增加金融融資。三、G2G合作在美協助產業聚落形成。四、美方提供相關有利於投資的環境條件。台灣模式並非簡化為類科學園區的模式，因台灣半導體產業生態的發展，政府角色的轉化非常重要。



鄭麗君說，我們希望未來即便產業在國際延伸，政府也能一起延伸，在包括美國等其他國家，形成整體生態系的發展。美方在此次磋商溝通中，正面看待未來產業結構形成過程中所需的相關基礎建設條件，但目前還在談判進行中，我們不代美方發言，但台方能感受到美方的正面回應。



鄭麗君強調，台積電並未參與談判，這次會談中也沒有談到所謂的台美晶片製造五五分，我們也沒有做出這樣的承諾，未來也不會答應。