2028取代賴清德？陳其邁：我支持賴連任
http://www.CRNTT.com
2025-10-02 15:19:24
高雄市長陳其邁受訪。（中評社 蔣繼平攝）
中評社高雄10月2日電（記者 蔣繼平）針對精神科醫師沈政男點名是未來“換賴”的可能人選，民進黨籍高雄市長陳其邁今日出席活動受訪時回應，“這是天方夜譚，不可能的事情。這個問題不用再問我，我支持賴‘總統’的改革。”
去年底《TVBS新聞網》曾公布一份市民“支持競選‘“總統”’民調，其中陳其邁獲得42%高雄市民支持角逐2028大選。
陳其邁去年底就曾對相同議題表明過“這是天方夜譚，我支持賴‘“總統”’連任，這問題以後不用再問了。”陳其邁今日再度回應此議題。
