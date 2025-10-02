】 【打 印】 
2028取代賴清德？陳其邁：我支持賴連任
高雄市長陳其邁受訪。（中評社 蔣繼平攝）
　　中評社高雄10月2日電（記者　蔣繼平）針對精神科醫師沈政男點名是未來“換賴”的可能人選，民進黨籍高雄市長陳其邁今日出席活動受訪時回應，“這是天方夜譚，不可能的事情。這個問題不用再問我，我支持賴‘總統’的改革。”

　　去年底《TVBS新聞網》曾公布一份市民“支持競選‘“總統”’民調，其中陳其邁獲得42%高雄市民支持角逐2028大選。

　　陳其邁去年底就曾對相同議題表明過“這是天方夜譚，我支持賴‘“總統”’連任，這問題以後不用再問了。”陳其邁今日再度回應此議題。 


