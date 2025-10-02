朱立倫卸任倒數　笑稱永遠是國民黨員

國民黨主席朱立倫出席立法實務研討會，並接受聯訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月2日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席朱立倫將在11月1日卸任，對於任期進入倒數，是否會有離情依依的感覺？朱立倫今天受訪時笑說“還好啦，我永遠都是國民黨黨員！”他強調，跟大家已經拚了四年，整個成果是屬於國民黨全體“立委”、縣市長及黨務工作同仁的。



因應“立法院”新會期，國民黨今日中午在智庫舉辦立法實務研討會，藍委幾乎全到齊，會中也舉辦新任黨團書記長羅智強和前任書記長王鴻薇的交接典禮。朱立倫在會議中段後加入和藍委們交換意見。



朱立倫受訪時談到這會期對國民黨團的期許，他說，希望能夠朝野和諧針對很多重要民生法案來推動，國民黨本來就是最重視民生的，也希望民進黨放下鬥爭本質，能好好為民眾福祉來思考，一起來努力，針對很多重要法案預算來推動。



另外，國民黨團總召傅崐萁、“立法院長”韓國瑜先後率團訪日，國民黨中常委何鷹鹭昨批評，當年是日本侵略中國，國共兩黨合作抗日，但某些人卻帶團跑去日本，到底什麼意思？



朱立倫對此表示，國民黨路線一向是親美友日和陸，“這是堅定立場”；國民黨跟日本互動密切，不管是日本“國會議員”或日本很多重要人士都到國民黨訪問，國民黨帶團訪日，非常成功。雖然黨內一定會有不同聲音，但國民黨立場一定是堅定支持台日之間要有密切交流。