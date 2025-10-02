不只美國　鄭麗君：半導體產業擴大歐日布局

“行政院副院長”鄭麗君。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月2日電（記者 鄭羿菲）台灣半導體產業將擴大對外投資設廠，包括美國，“行政院副院長”鄭麗君2日表示，台灣科學園區有獨特經驗，我們願透過台美G2G合作，在美國協同打造產業聚落，但這不是把台灣科學園區搬過去，而是台灣高科技產業鏈擴展國際佈局、擴大對美投資，並不是台灣供應鏈的移轉，而是延伸。她兩度強調，台灣模式與日韓模式、歐洲模式不同。



鄭麗君說，除了擴大對美投資在美佈局，台灣半導體產業也同時擴大在歐洲、日本等國家佈局，“行政院”經濟外交工作小組正在建構中東歐韌性計劃，希望能完善中東歐的半導體生態體系，並搭配台積電在德國投資，形成歐洲半導體生態系網絡。



美台關稅談判10月可能會有結果，但美國商務部長盧特尼克（Lutnick）日前拋出晶片製造台美“五五分”構想，引起台灣社會議論。率團赴美進行第五輪實體磋商的“行政院副院長”鄭麗君1日返台時強調，“不會答應這樣的條件”。



“行政院”2日中午召開“台美第五輪實體磋商進度說明記者會”，由“行政院”發言人李慧芝主持，副院長鄭麗君、經貿辦總談判代表楊珍妮、“經濟部次長”何晉滄出席。



鄭麗君說明，關於擴大投資，在談判過程中，我們瞭解美方實際的目標是能提升本土晶片製造能力，以滿足美國本地需求，希望友好國家一起參與，這是美國的“國安”目標，台灣則支持高科技產業在國際擴展，協助台企業在美進行有利的國際佈局，以台灣製造優勢能力，結合美方研發創新、人才市場的優勢，共同發展台美高科技戰略夥伴關係，共同鞏固雙方在全球高科技的領導地位，藉以深化台美經貿關係。