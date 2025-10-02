挑戰蔣萬安　吳怡農爭取綠提名拚台北市長

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農。（中評社 資料照) 中評社台北10月2日電／民進黨選對會昨日傳出，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農表達爭取參選台北市長機會。對此，吳怡農今天表示，確實會爭取機會服務市民，不過他持續建議選對會再斟酌，是否需要趕在年底前完成提名。距離投票還有一年多，以台北市的情況來看，沒有必要急著啟動選舉。



2026台北市長選舉，國民黨籍台北市長蔣萬安將尋求連任，對民進黨將是硬仗。



對於明年地方大選，民進黨成立選對會，並開始接受各方推薦。



吳怡農於2021年2月至2022年6月間擔任民進黨台北市黨部主委，並於2022年被徵召參選台北市第三選區“立委”補選，敗給藍委王鴻薇。



吳怡農說，他剛從花蓮回來，今天前往高雄演講，“我確實會爭取機會服務市民，我也相信社會需要翻過烏煙瘴氣政治的一頁。不過，我持續建議選對會再斟酌，是否需要趕在年底前完成提名。距離投票還有一年多，以台北市的情況來看，沒有必要急著啟動選舉。”



吳怡農說，目前花蓮仍在災後復原階段，壯闊台灣的團隊與志工夥伴正持續投入重建與援助工作。他也希望社會能夠多關注災區基礎建設的修復、居民心靈的安定，以及更完善的防災準備，避免類似的災害再次發生。他說，相信這些才是此刻大家最掛心的事情。