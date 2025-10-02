台第10艘600噸級巡防艦　蘇澳艦加入服役

台“海巡署”艦隊分署2日在中信造船舉行“600噸級巡防艦第10艘CG612蘇澳艦交船暨第11艘CG613命名下水”聯合典禮。（照片：台“海巡署”艦隊分署提供） 中評社台北10月2日電／台“海巡署”委託中信造船打造的12艘600噸級安平級巡防救難艦，2日在高雄舉行第10艘600噸級巡防艦CG612“蘇澳艦”交船與第11艘CG613“蘭嶼艦”命名下水聯合典禮。典禮上，中信造船表示目前所有承造艦艇進度都超前，將提早交付海巡使用，但希望未來標案能考慮物價波動，提高造價；台“海洋委員會主委”管碧玲則再次感謝“立院”通過特別預算，讓“海委會”免於賒帳窘境，並強調賴清德承諾發展“國防”與產業經濟並重，一定要讓造船業者有利潤。



媒體報導，“海巡署”艦隊分署表示，“蘇澳艦”為600噸級巡防艦系列第10艘，艦體全長約65公尺、寬約14.8公尺，最高航速可達40節，續航力達2000浬，能執行長時間海上任務。此外，“蘇澳艦”配備高壓水砲與警備艇，具備消防救援、海上執法及救生救難等多元勤務能力；並採用低阻力船體設計與高適居性艙室，不僅提升航行效能，也改善海巡人員勤務的生活品質。



另一艘同型巡防艦“CG613”則響應政府向海致敬政策，正式命名為“蘭嶼艦”，並舉行下水擲瓶儀式，祈願後續建造平安順利。未來“蘭嶼艦”將配置於東部地區機動海巡隊，以加強東部海域執法能量。



“海巡署”艦隊分署2日在高雄市中信造船廠，舉行“600噸級巡防艦第10艘CG612蘇澳艦交船暨第11艘CG613命名下水聯合典禮”，中信造船董事長韓碧祥說，目前中信承造的大小艦艇均進度超前，將提早完成合約。他也提到，自建造第一代500噸級艦艇，近十年物價與材料成本大幅上漲，但中信並沒有漲價，期盼政府能在後續採購計劃中，讓台灣造船業有獲利空間，確保產業能持續發展。