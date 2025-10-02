綠質疑狗仔團有港資　黃國昌反擊應查鏡傳媒

黃國昌嘲諷民進黨政府，應該好好查查精鏡傳媒。“這才是真正來源不明的海外資金”。（黃國昌臉書） 中評社台北10月2日電／台灣民眾黨主席黃國昌遭《鏡週刊》爆料透過姻親成立“凱思國際”付錢給狗仔、指揮狗仔集團跟監政敵，質疑背後有港資。對此，黃國昌2日在臉書發文回擊，裴偉的精鏡傳媒從避稅天堂開曼的紙上公司MMG（Mirror Media Group Inc.）“挹注”了超過2800萬美金，超過8.5億元新台幣。若按照此邏輯，這些來自海外紙上公司的“挹注”，有沒有港資的疑慮？民進黨政府要不要好好查查？“這，才是真正來源不明的海外資金”。



民眾黨主席黃國昌近期陷入“狗仔門”爭議，遭質疑長期組織狗仔集團跟監政敵。民進黨“立委”林楚茵更質疑背後的資金來源、有無港資？黃國昌1日回應，都是自己貼錢在做。綠委若對海外資金有興趣，應該查精鏡傳媒集團。



黃國昌2日在臉書出示兩張文件，一張是甲方“精鏡傳媒股份有限公司”負責人裴偉與乙方“Mirror Media Group Inc.”負責人Peir，Woei簽約，借款金額為28,900,000元美金，並標註還款金額順序。另一張則是“Mirror Media Group Inc.”2016年在開曼群島註冊資料。



黃國昌發文表示，從鏡週刊配合民進黨對他發動抹黑攻擊，在毫無證據的情況下，指控凱思國際是由他的姻親所設立、背後有港資。大搞抹紅的潑糞，意圖再度操作“黨檢媒三位一體”。無恥的是，要他們說清楚是哪一個姻親，拖了三天，沒有人可以回答，只有透過民進黨所控制的綠媒，繼續散播錯假訊息。



黃國昌指出，裴偉的精鏡傳媒，才真的是從避稅天堂開曼的紙上公司MMG（Mirror Media Group Inc.）“挹注”了超過2800萬美金，以今天的利率換算，超過8.5億新台幣。當時面對唯一一家敢報導的媒體詢問，裴偉說無法確認媒體手上的財報資料是真是假，典型的裝傻說謊。



黃國昌提及，他敢這樣說，自然是掌握了真的原本。附圖有精鏡傳媒跟裴偉的印章，也有MMG負責人Peir，Woei的簽名。請問裴偉，還敢繼續說謊嗎？照鏡週刊的邏輯，這些來自海外紙上公司的“挹注”，有沒有港資的疑慮？有沒有中資的疑慮？民進黨政府要不要好好查查？



黃國昌質疑，配合著今年5月，《鏡週刊》派狗仔跟拍前“經濟部長”郭智輝與美國在台協會（AIT）官員的餐敘。按照《鏡週刊》的邏輯，“經濟部”是不是應該要趕快徹查？那些自稱是公民團體的民進黨側翼，怎麼還不趕快去告發違法《“國家安全”法》？



黃國昌強調，為啥裴偉跟《鏡週刊》一點都不擔心，因為已經緊緊抱著民進黨賴清德和“總統府”秘書長潘孟安的大腿。有民進黨罩著，雙標早已是日常，鬥爭政敵才是真正目的！

