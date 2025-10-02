藍黨魁內參民調曝光　鄭麗文贏郝龍斌近13%

國民黨主席候選人鄭麗文。（中評社 資料照） 中評社台北10月2日電／中國國民黨主席選舉將於18日投票，今天傳出一份國民黨內委託艾普羅民調公司做出最新內參民調顯示，鄭麗文以30%支持度居冠、郝龍斌17.4%排名第二、羅智強16.1%排名第三；民調也調查“假如明天就是投票日，在6位參選人當中請問您會投票支持哪一位？”有30.0%支持鄭麗文、17.4%支持郝龍斌、16.3%支持羅智強，未表態則為30.4%。



民調顯示，在支持度上，鄭麗文以30%支持度居冠、郝龍斌17.4%排名第二、羅智強16.1%排名第三、張亞中3.2%第四、卓伯源1.3%第五、蔡志弘0.0%最後。另有30.4%未表態、0.4%都支持、0.3都不支持、0.7%不投票。



在看好度部分，郝龍斌看好度27%排名第一、鄭麗文26.1%第二、羅智強11%第三、張亞中0.6%第四、卓伯源0.2%第五、蔡志弘0.0%最後，另有35.1%未表態。



在處理兩岸關係能力上，郝龍斌看好度24.6%排名第一、鄭麗文20.7%第二、羅智強10.3%第三、張亞中7.5%第四、卓伯源0.5%第五、蔡志弘0.0%最後，另有36.5%未表態。



至於帶領國民黨回歸重返執政的問題上，鄭麗文28.3%最高、郝龍斌12.6%第二、羅智強14.4%第三、張亞中3.4%第四、卓伯源0.6%第五、蔡志弘0.1%最後，另有40.6%未表態。



民調也調查“假如明天就是投票日，在6位參選人當中請問您會投票支持哪一位？”有30.0%支持鄭麗文、17.4%支持郝龍斌、16.3%支持羅智強，未表態則為30.4%。



本次民調由艾普羅民調公司執行，調查主題為國民黨黨主席選情，訪問日期為9月30日、10月1日。有效樣本為1089人，其中非黨員有396人；在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點，並依所屬縣市黨部比例進行檢定，調查資料比例符合母體，不須加權。