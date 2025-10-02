許舒博：晶片若台美五五分　嚴重打擊台產業

商業總會理事長許舒博受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月2日電（記者 張穎齊）美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）日前提到台美晶片製造比“五五分”的構想，“行政院副院長”鄭麗君1日表示從未承諾及談過、也不會答應。商業總會理事長、台灣人壽董事長許舒博2日表示，台美關係那麼好，但若真的被美國強要五五分，是嚴重打擊台灣，傷害台灣人民感情，影響整個產業。



赴美進行關稅談判返台的“行政院長”鄭麗君否認台灣將接受台美晶片產能五五分的條件，但上午在“行政院會”後記者會表示，台灣將在美國推動台灣模式的產業園區，協助企業赴美投資。



針對台美晶片五五分，鄭麗君5度赴美談判，1日返台後澄清強調，這是美方的想法，台灣談判團隊從來沒有做出“五五分”的承諾，這也跟現在台美雙方正磋商中的供應鏈合作投資方向不同，從未做出五五分的承諾，也不會去答應這樣的條件，絕對會審慎以對。



中國國民黨主席候選人鄭麗文2日下午赴台北市凱撒大飯店拜訪許舒博。許舒博會前受訪表示，他當然選擇相信最好是不要有五五分，若有的話將是嚴重打擊台灣，影響台美之間的關係。台積電已到美國進行重大投資，台積電已分散在台灣的產線佈局，假使再五五分，那可能會傷害台灣人民的感情。



許舒博說，台灣將被美國傷害感情，不是說一直強調台美關係很好嗎？那應盡早把關稅的問題談定，所有人都在等，尤其現在幾百家公司目前都處於停工狀態，急需一個明確的答案，讓他們能去因應處理，這是政府要重視。



許舒博說，美國現在與日本、韓國好像也沒有達成完全的共識，台灣也一樣，這有賴於政府去努力，進行雙方的談判。不能一直說台美關係一向都很好，結果怎麼談都談不出來，甚至於談出來的內容，將直接傷害到台灣，這個就不太好了。