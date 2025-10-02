邱議瑩同框陳其邁　共創潮T展現好交情

高雄設計節2日在駁二藝術特區P2倉庫開展，民進黨籍高雄市長陳其邁、綠委邱議瑩(左)，在開幕活動上透過設計師協助，共同創作一件高雄潮T。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月2日電（記者 蔣繼平）爭取民進黨高雄市長初選的綠委邱議瑩2日出席高雄設計節開幕活動，與民進黨籍高雄市長陳其邁在鏡頭前同框，不僅合照、逛展都站一起，兩人還一起發揮靈感，用“生猛有力、清涼有勁”共創一件高雄潮T，展現兩人的好交情。



陳其邁明年任期屆滿卸任，民進黨高雄市長初選有綠委賴瑞隆、許智傑、林岱樺、邱議瑩等人參選，競爭激烈，對手國民黨則是早已定於一尊的藍委柯志恩。



邱議瑩近日找前“行政院長”蘇貞昌錄製拜票語音創造話題。賴瑞隆2日則發布首場政見記者會，林岱樺也宣布啟動廟口開講行程，力拚初選。許智傑上月剛成立競辦，開幕茶會湧入近兩千人。爭取初選的綠委們都積極備戰。



邱議瑩2日持續曝光搶鏡，她上午先出席“高雄–屏東間東西向第2條快速公路，高雄市大樹區山坡丘陵地路線地方說明會”，關心地方交通建設，下午又出席高雄設計節開幕活動，特地與陳其邁同框，行程滿檔。



高雄設計節2日在駁二藝術特區P2倉庫開展，展出1個月，透過60多位創作者詮釋其眼中各個高雄態度來創作出專屬高雄品牌潮T。陳其邁參加活動時也受邀上台，在設計師的協助下即興創作潮T風格。



主持人問“高雄像什麼？”陳其邁想了一下說“生猛有力！”主持人也問邱議瑩相同題目，邱議瑩則回答“清涼有勁！”設計師也依序畫出一條生猛有力的龍，手拿一杯清涼有勁的飲料，呈現出兩人指定的風格。