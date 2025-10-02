許舒博：採購美農產品須站穩保護台農業立場

商總理事長、台灣人壽董事長許舒博接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月2日電（記者 張穎齊）賴清德宣布未來4年採購100億美元的美國農產品，引發台灣農業界擔憂。商業總會理事長、台灣人壽董事長許舒博2日表示，全面接受將使台灣農業面臨很大壓力，台灣的消費能力沒那麼高。政府部門去談判時，必須要維持保護台灣農產立場。



賴清德9月30日會晤美國農業部貿易及對外農業事務次長盧克‧林德柏格（Luke J. Lindberg）表示，台灣業者規劃在未來4年採購近100億美元的美國農產品，包括黃豆、小麥、玉米及牛肉等。



中國國民黨主席候選人鄭麗文2日下午赴台北市凱撒大飯店拜訪許舒博。許舒博會前受訪表示，他當然希望在宣布採購美國農產前，應先與產業界有明確的表示，在很多農業、工業產品被美國影響部分，台灣站穩保護產業的立場，應要很堅定。



許舒博說，政府部門去談判時，必須要維持保護台灣農產立場。美國要賣農產品給台灣，是在釋出自己內部壓力，因美國總統特朗普很多票倉是農業州，特朗普有壓力，因此這壓力就給台灣，讓台灣去採購美國農產品。



他說，事實上台灣已沒辦法像大陸那樣，有那麼大的採購能力了。只能說某部分農產可開放，但現在看來是被美國逼著必須開放，不過要注意一點，台灣本身的消費能力已沒那麼高了。