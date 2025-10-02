鄭麗文轟綠談判黑箱　台灣何時被賣都不知道

國民黨主席候選人鄭麗文在台大政治學系教授楊永明陪同下受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月2日電（記者 張穎齊）美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）日前提到，台美晶片製造比“五五分”的構想，“行政院副院長”鄭麗君1日表示從未承諾及談過、也不會答應。中國國民黨主席候選人鄭麗文2日表示，看不到民進黨政府的對策，民進黨一再黑箱作業，台灣何時被出賣，迄今大家都不曉得。



目前黨魁選舉民調第一的鄭麗文也提到，她若能擔任國民黨主席，一定全力保護台灣企業，做中小企業最大後盾，不斷地在第一時間解決困難，因產業等已等不到2028政黨輪替，國民黨責任重大，一定要跟台灣產業肩並肩站在一起。



針對台美晶片五五分，鄭麗君5度赴美談判，1日返台後澄清強調，這是美方的想法，台灣談判團隊從來沒有做出“五五分”的承諾，這也跟現在台美雙方正磋商中的供應鏈合作投資方向不同，從未做出五五分的承諾，也不會去答應這樣的條件，絕對會審慎以對。



鄭麗文2日下午拜訪台灣商業總會理事長、台灣人壽董事長許舒博，會後在前“國安會”副秘書長、台灣大學政治學系教授楊永明陪同下受訪。鄭麗文表示，美國不斷提更新，要求台灣的高階製程一路退讓，美國商務部居然要台美五五分，台灣怎能接受？民進黨政府到底有無對策因應？



鄭麗文說，民進黨籍“行政院副院長”鄭麗君說最新談判並沒五五分的訊息，但大家都知道，台積電半導體產業鏈早已外移到美國，且從沒被放在關稅談判裏頭。關稅談判截至目前為止，都是非常模糊、空洞、抽象，政府對台積電被美國要求五五分的對策，只留下一句不接受嗎？是否更該到“國會”來報告一下？



鄭麗文說，在野黨一向是扮演保護台灣經濟的角色，但一直都被民進黨的黑箱作業蒙在鼓裡，台灣何時被出賣？都不知、不清楚談判內容，台美黑箱關稅談判，讓台灣一直處於被挨打、不利狀態。



她說，對台灣來說是一籌莫展，所有台灣產業都遑遑不可終日，所以她日前拜會三三企業交流會理事長、台灣玻璃集團董事長林伯豐，還有2日來拜會商總理事長許舒博等產業人士，都是希望政府給大家明確的說明。