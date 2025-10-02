民調第一　鄭麗文：藍白團結救台灣

國民黨主席候選人鄭麗文接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月2日電（記者 張穎齊）中國國民黨主席選舉訂18日投票，藍營內部2日傳出一份全黨員民調，6位候選人之中，鄭麗文以30%支持度大幅領先居次的郝龍斌17.4%。鄭麗文2日表示，感動很多基層黨員熱情支持，她希望國民黨能脫胎換骨，國民黨與台灣民眾黨也團結，她會與大家肩並肩救台灣。



國民黨主席選舉共有鄭麗文、郝龍斌、羅智強、張亞中、卓伯源、蔡志弘等6位候選人。鏡週刊爆料，這份民調是由挺鄭陣營，委託艾普羅民調公司執行，於9月30日、10月1日進行電訪。若明天投票，鄭以30%支持度居冠，郝、羅的支持度分別為17.4%、16.3%；有趣的是，鄭支持度雖居領先地位，但在看好度方面，郝以27%拿下第一，另民調中有30%受訪者未表態，成為各陣營拓票的潛力族群。



鄭麗文2日下午赴台北市凱撒大飯店拜訪商業總會理事長、台灣人壽董事長許舒博，會後在前“國安會”副秘書長、台灣大學政治學系教授楊永明陪同下受訪。



記者問，傳出鄭麗文民調第一，另外很多黨員都希望鄭當選，更說若郝龍斌當選要聘鄭麗文為有實權的第一副主席，否則就退黨，郝龍斌則拒絕？



鄭麗文回應，這次參選過程中，她真的非常感動，許多來自基層黨員無比熱情，凝聚向心力，她喊出要參選，很多人都加入國民黨，失聯黨員也迅速回歸，這讓她更有使命力與感動。雖說她在這份民調暫時領先，但很高比例的人沒表態，她要非常謹慎，繼續努力、加倍尋求黨員支持，希望這次國民黨真的能脫胎換骨，不辜負黨員深切期盼，她在當選那天，會與所有黨員一起士氣高昂，肩並肩團結救台灣。



記者問，如何看民眾黨主席黃國昌揭發民進黨弊案，卻被追打疑似養狗仔案？如何看民進黨對待黃國昌與前民眾黨主席柯文哲？

