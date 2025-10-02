蘇澳海事師生援花蓮　救出受困車內8天狗兒

蘇澳海事師生1日協助清理花蓮縣佛祖街一間民宿時，在休旅車內赫見受困8天的狗兒。（蘇澳海事提供） 中評社花蓮10月2日電／花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，重創光復鄉，宜蘭蘇澳高級海事水產職業學校（蘇澳海事）師生一行23人加入“鏟子超人”志工行列，昨天協助清理民宿時，在休旅車內赫見受困8天的狗兒，立即給予水分，救回寶貴生命。



《中央社》報導，蘇澳高級海事水產職業學校校長陳志威今天說，21名學生與2名帶隊老師昨天分2批，分別於清晨5時與上午7時出發前往花蓮，分派至佛祖街協助清理民宿，現場地面不但泥濘，且不時聞到動物死亡散發出的腐臭味。



蘇澳海事師生23人，近期前往花蓮光復佛祖街上民宿進行志工服務。這是挖掘機器還無法進入的角落，烈日當空、粉塵瀰漫，過程還挖到雞隻屍體、環境氣味難聞，學生仍忍住嘔吐感，堅持把工作完成。



同學們在協助清理時，有幾位學生因為好奇，伸手去拉一輛漂流至民宿旁的汽車門，沒想到車子沒有上鎖。眾人開門後還驚訝發現有一隻被繩子拴住、動彈不得的小狗。



“真的只有3秒的發現”！發現狗狗的航運管理科二年級同學李品辰，回憶救援當下的狀況，狗狗被關在車子裡，雖然極度虛弱，但幸運的是，車子停在樹蔭下，還有天窗破掉提供些許通風，才讓牠得以撐住。



陳志威透露，洪水至今已過了8天，狗兒竟然還活著，且未對學生狂吠。但已顯露出飢餓和疲憊神情，學生將狗兒救出後，交由動保團體照護。民宿負責人後續在社群平台發文，今天上午得知已找到飼主。

