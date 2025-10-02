柯文哲痛批司法只打擊政敵　台灣會完蛋

針對京華城案台北地院開庭審理，柯文哲在臉書發文表示看法。(照:柯文哲臉書) 中評社台北10月2日電／京華城弊案於今天開庭審理，台北地方法院傳喚前北市府都發局長黃景茂以證人身分出庭、接受交互詰問，而針對去（2024）年偵查筆錄相關內容，黃景茂重申自己並沒有說出“知道有違法”等語、強調是檢察官用自己的邏輯所寫下。柯文哲表示，黃景茂是做事認真、奉公守法的公務員，他不會明知違法而為之。柯文哲批政府應該保護人民，要依法論法，司法不處理真正的弊案，只是打擊政敵，傷害無辜，甚至追殺真正揭弊的人，這樣下去，台灣會完蛋。



​柯文哲今天在臉書發文表示，自從交保以後，至少現在有桌子、椅子、日光燈、電腦，可以好好的研究卷宗。讀到黃景茂局長的偵訊筆錄逐字稿，顯示檢察官根本已有預設立場，只是找人來編故事，逼迫大家去講符合他版本的故事而已。



​柯文哲指出，黃景茂一直說“研議不違法”，研議本來就是都委會的功能之一，讓都委會提供意見，後面還有“審議”，他偵訊時一直這樣說、今天也這樣說，結果檢察官卻硬是把筆錄寫成“我知道有違法，但是依照柯文哲市長的命令奉交下推進去都委會研議⋯”



​柯文哲提出質疑，檢察官是“國家”公務員，為什麼要違反當事人意志製造筆錄，痛批檢察官才是明知違法而為之。



柯文哲說，檢察官混淆視聽，利用大家被長時間偵訊，搞不清楚情況，又有心理壓力。因為黃景茂沒有配合招供，在沒有證據的狀況下，拿其他無關的案子恐嚇黃景茂，質疑黃景茂拿多少錢才幫陳情人爭取容積率。這真的太過分了！



柯文哲指出，黃景茂說：“人民有他的權利，送研議、送公展，只要文件備齊就可以送，不可以一直擋，“監察院”也因此糾正過。”柯文哲說，事實上，為了把關，他還組織專案小組先研究公益性、對價性，結果檢察官還是給他扣上“你很急”的圖利罪，在本案又製造一個冤獄。



柯文哲感慨，今天律師提出的偵訊筆錄逐字稿，可以讓台灣人民看看檢察官如何製造筆錄。柯再強調，司法是“國家”最後一道防線，它應當被人民信任。檢察官不可以勾結特定媒體，淪為政治打手，成為迫害人民的工具。



柯文哲說，黃景茂是做事認真、奉公守法的公務員，後來去“中央”擔任住都中心執行長，他對都市計劃法非常熟悉，他不會明知違法而為之。今天只是為了要牽扯柯文哲，硬是扣他罪名，將他起訴，他根本後面跟這個案子沒有關係。



柯文哲強調，“國家”應該保護人民，要依法論法，司法不處理真正的弊案，只是打擊政敵，傷害無辜，甚至追殺真正揭弊的人，這樣下去，台灣會完蛋。