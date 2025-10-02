國民黨主席選舉辯論　6選將今晚交鋒

TVBS、聯合報共同舉辦“中國國民黨黨主席選舉辯論會”，邀請6位主席候選人首度同台交鋒。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月2日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席將於10月18日進行改選，TVBS、聯合報今天晚上6點共同舉辦“中國國民黨黨主席選舉辯論會”，邀請6位主席候選人首度同台交鋒，能否對目前選情產生變化，值得關注。



國民黨主席10月18日改選，共6人競逐，包括前台北市長郝龍斌、前彰化縣長卓伯源、“立委”羅智強、前“立委”鄭麗文、前“國大代表”蔡志弘、孫文學校總校長張亞中等人。



為協助社會大眾深入了解候選人理念，TVBS、聯合報今天共同舉辦辯論會，6位國民黨候選人首度全員到齊同台辯論。辯論會由TVBS政論節目主持人錢怡君主持，媒體提問環節，由TVBS新聞部副理樊啓明及聯合報新聞部副總編輯蔡惠萍擔綱，流程包括申論、媒體提問、交叉詰問、結論四個階段，預計歷時2個半小時。



在辯論會前一個半小時，各候選人都陸續抵達現場，眾人皆對此次辯論會正向看待，希望透過辯論讓社會大眾和國民黨員更了解他們的參選理念。



國民黨內部2日傳出一份最新黨主席選舉“全黨員民調”，有30%支持鄭麗文、17.4%支持郝龍斌、16.3%支持羅智強、但也有30.4%未表態。另外，詢問“誰可以帶領國民黨重返執政”，結果顯示，有28.3%認為是鄭麗文、14.4%認為是羅智強、12.6%認為是郝龍斌。