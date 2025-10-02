民調輸鄭麗文　郝龍斌：參選就是準備要贏

國民黨主席候選人郝龍斌。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月2日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席選舉將在10月18日舉行，藍營內部今日傳出一份黨員民調，6位候選人之中，鄭麗文以30%支持度領先，郝龍斌得到17.4%位居第二，羅智強則是16.3%居第三。對此，郝龍斌今天下午受訪時表示，他沒看到這份民調，但他今天來參選，就是準備要贏的。



羅智強則說，不管民調領先或不領先，他都會更努力。鄭麗文則在會前沒有受訪。



國民黨主席10月18日改選，共6人競逐，包括前台北市長郝龍斌、前彰化縣長卓伯源、“立委”羅智強、前“立委”鄭麗文、前“國大代表”蔡志弘、孫文學校總校長張亞中等人。TVBS、聯合報今天晚上6點共同舉辦“中國國民黨黨主席選舉辯論會”，邀請6位主席候選人首度同台交鋒。



郝龍斌今天出席辯論會時受訪，被問到該份最新民調時，他表示沒看到這份民調，剛剛有人告訴他，而這份民調沒公布是哪個單位做的，但黨意跟民意最好能符合，對他來說現在全力以赴，爭取黨員投票當天勝選，這是最準確民調。



郝龍斌認為，這次選情非常熱烈，所有國民黨支持者非常積極參與，這是好現象，讓大家看到國民黨，也看到所有黨主席候選人。



郝龍斌在受訪後，陪同他前來的黨籍台北市議員柳采葳、鍾沛君、新北市議員江怡臻，還和他一同擺出號次4號來自拍留念。



羅智強受訪則說，他會把黨主席該有特質以及願景、想法，和其他5位來場政見交鋒、君子之爭。對於傳出黨內一份最新民調由鄭麗文勝出，不管民調領先或不領先，他都會更努力。