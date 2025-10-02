鄭麗文：賴清德若鋌而走險　大陸一定動手

國民黨主席候選人鄭麗文。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月2日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席候選人鄭麗文今天晚上在辯論會上表示，2028前若賴清德鋌而走險，大陸一定會動手，台灣就是下個烏克蘭，加上美國的經濟威脅，在關稅海嘯之下，台灣產業恐等不到2028政黨輪替就恐滅頂，國民黨必須立即提出對策，保護台灣產業，只有國民黨能扭轉乾坤。



鄭麗文強調，所以這一任國民黨主席非常重要，候選人之一的郝龍斌、羅智強說要當過度黨主席，一年後把兵符交給盧秀燕，不只她個人不認同，盧本人也不認同，她的疑問是“難道賴清德會把到手的政權拱手讓人嗎？”



國民黨主席10月18日改選，共6人競逐，包括前台北市長郝龍斌、前彰化縣長卓伯源、“立委”羅智強、前“立委”鄭麗文、前“國大代表”蔡志弘、孫文學校總校長張亞中等人。TVBS、聯合報今天晚上共同舉辦“中國國民黨黨主席選舉辯論會”，邀請6位主席候選人首度同台交鋒。



鄭麗文在第一輪申論時說，賴清德正在玩火，民進黨高調主張台灣地位未定論，“中華民國”岌岌可危，93閱兵後不只時間對台灣不利，對美國同樣不利，2028年之前一旦賴清德決定挺而走險，大陸一定會動手，台灣就是下個烏克蘭。



鄭麗文接著提到，美國商務部要求台灣晶片製造“五五分”，民進黨錯誤路線讓美國予取予求，台灣經濟命脈將被掏空，在關稅海嘯之下，台灣產業恐等不到2028政黨輪替就恐滅頂，國民黨必須立即提出對策，保護台灣產業，只有國民黨能扭轉乾坤。



鄭麗文說，新任黨主席上任的第一天開始，就要積極團結全台灣，凝聚真正代表台灣的主流民意，大聲向“台獨”說不、向“兩國論”說不，向民進黨政府想要任何燃起戰火出賣台灣的政策與主張說不。



鄭麗文主張，現在沒有歲月靜好的本錢，國民黨的任務也不只是在“立法院”的攻防，國民黨要幫台灣拚和平、拚經濟，所以若她擔任黨主席，在未來的這三年，要捍衛台海和平、力抗關稅海嘯、保護台灣產業、農民與勞工，確保2028年能和平政黨輪替。