郝龍斌：當選主席邀鄭麗文、羅智強任副主席

國民黨主席候選人郝龍斌。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月2日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席候選人郝龍斌今天在辯論會上承諾，若當選黨主席，前一百天會完成三大任務，同時會用最大誠意，邀請另兩位候選人羅智強、鄭麗文擔任副主席，一起決策黨務，把不同世代同志團結起來，發揮不同戰力。



國民黨主席10月18日改選，共6人競逐，包括前台北市長郝龍斌、前彰化縣長卓伯源、“立委”羅智強、前“立委”鄭麗文、前“國大代表”蔡志弘、孫文學校總校長張亞中等人。TVBS、聯合報2日晚上共同舉辦“中國國民黨黨主席選舉辯論會”，邀請6位主席候選人首度同台交鋒。



現年73歲的郝龍斌在第一論申論時表示，許多人都在談世代交替，他當黨主席就是來執行世代交替，世代交替不是用做鬥爭工具，用一個世代來替換另一個世代，他主張世代合作，要打造跨世代合作戰隊團隊。



郝龍斌說，現場每位夥伴都是有戰力的球星、戰將，但選黨主席不只是選能協調合作、知人善任，只會單兵作戰的總教練；帶領政黨不是一個人的武林、自己武功高強就好，要能與“立院”黨團、縣市長、民間力量整合溝通，不是單打獨鬥，這些工作郝龍斌最適合。



同時他要打造AI國民黨，以最新科技面度未來挑戰，讓黨意民意永不脫節。郝龍斌說，當選黨主席前一百天，他會完成三件事，首先是成立選戰大數據戰情室；其次，完成各縣市聯合作戰分工表，落實“固北、穩中、援南”大戰略；第三，啟動青年戰將百人梯隊，培育更多年輕人為勝選打下基礎。



郝龍斌說，2026、2028要勝選，除了黨內團結，也要藍白合作，不止在選舉合作，從“中央”到地方可組聯合政府，凝聚政策共識，培養團結默契，在合作中培養互信。為了公正無私主持黨務，他再次宣示不會在黨主席任內參與任何公職選舉，也希望競爭對手做出和他一樣的承諾，以完全無私、全力以赴的態度，為國民黨為“中華民國”爭取勝選、重返執政。