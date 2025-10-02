國民黨魁辯論談兩岸　都談一中但態度不同

左起，鄭麗文、卓伯源、郝龍斌、張亞中、蔡志弘、羅智強。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月2日電（記者 張嘉文）由聯合報、TVBS共同舉辦的“中國國民黨主席選舉辯論會”今晚登場，在第二階段媒體提問時，聚焦國民黨的兩岸路線。候選人都談一中，但態度有所不同。候選人鄭麗文主張，兩岸要和解、要合作，開創百年和平基業，在兩岸同屬一中、“中華民國”一中“憲法”底下，大開大合，不能夠再自相殘殺，兩岸要強強聯手，一加一大於二。



候選人郝龍斌強調台灣應對美中維持等距友好，在“九二共識，一中各表”的前提、對話基礎下，推動兩岸交流。



候選人羅智強則說，“我是台灣人、我是中國人，我的中國就是‘中華民國’”，對兩岸政策就是“九二共識，一中各表”，過去可以成功，為什麼沒有信心未來可以成功？



國民黨主席10月18日改選，共6人競逐，包括前台北市長郝龍斌、前彰化縣長卓伯源、“立委”羅智強、前“立委”鄭麗文、前“國大代表”蔡志弘、孫文學校總校長張亞中等人。TVBS、聯合報今天晚上共同舉辦“中國國民黨黨主席選舉辯論會”，邀請6位主席候選人首度同台交鋒。



在第二階段媒體提問，就國民黨兩岸路線請教所有候選人看法。



郝龍斌說，他對美國、大陸的立場一貫，“親美不跪美”，“和中不舔共”，“友日不媚日”，台灣應對美國和中國大陸維持等距友好關係，這才符合台灣利益，在“九二共識，一中各表”的前提、對話基礎下，推動兩岸交流，大陸也要尊重“中華民國”存在的事實，而且在對等尊嚴的前提之下，對話代替對抗，澄清九二共識不等於一國兩制。



郝龍斌表示，民進黨選擇無腦仇中，無恥跪美，這都是不對的，未來在兩岸政策上，國民黨一定要勇敢繼續追求務實的交流，因為和平穩定的兩岸關係是台灣深層發展最關鍵的因素，交流中既要強化兩岸友誼，更重要要為台灣人講出真心話。

