趙麟：美國遇到越軟弱對手下手越凶殘

有兩度駐美經驗的台灣前“駐史瓦帝尼大使”、新竹清華大學副教授趙麟。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月3日電（記者 盧誠輝）台美對等關稅第五輪實體磋商結束，“行政院副院長”鄭麗君2日召開記者會表示，將協助美國打造“台灣模式”產業園區。有兩度駐美經驗的台灣前“駐史瓦帝尼大使”、新竹清華大學副教授趙麟接受中評社訪問認為，台灣不應該這麼快就答應美國的各種要求，而是要以拖待變，才不會讓美國予取予求。



趙麟指出，他曾兩度駐美共待了8年，太瞭解美國的外交手段了，美國遇到越是軟弱的對手，下手只會越凶殘。



趙麟，美國哈佛大學甘迺迪學院公共行政碩士，1982年到1986年、1996年到2000年曾兩度駐美，分別出任台駐美國代表處政治組秘書及政治組、國會組組長。2001年返台後擔任“總統府”第一局長，2006至2009年出任“駐史瓦帝尼大使”。現為台灣清華大學清華學院副教授。



趙麟認為，台灣就算最後答應了美國所提出來的各種條件，關稅稅率也不一定能降低，因為台灣對美國實在太軟弱了，所以現在才會任由美國予取予求。



美國商務部長盧特尼克日前拋出“台美晶片製造五五分”構想，剛率團赴美進行台美關稅第五輪實體磋商結束返台的鄭麗君，2日召開記者會強調，從未對美做出“五五分”承諾，也絕不會答應，但面對美方希望強化本土製造的期待，將協助台灣高科技產業擴大在美布局，建立“台灣模式”產業園區，深化台美供應鏈合作。



趙麟表示，台美關稅談判面對美國的各種要求，台灣應該要把握機會，也提出台灣相對應的需求，例如“台美避免雙重課稅協定”、加入IPEF（印太經濟框架）等過去美國曾經承諾台灣卻未做到的事項，趕快盤點一下，把帳面上美國還沒對台灣實現的承諾，趁現在提出來，雖然他知道美方不可能會答應，但這就是一種“以拖待變”的談判技巧。

