張亞中砲轟　郝靠爸、鄭靠連戰、羅有馬英九

國民黨主席候選人張亞中。（照：TVBS提供） 中評社台北10月2日電（記者 張嘉文）TVBS、聯合報今天晚上共同舉辦“中國國民黨黨主席選舉辯論會”，候選人張亞中在會中砲火四射，在回答有關國民黨如何吸引年輕人的問題時，他直嗆，國民黨的青年問題是青年聲音能不能被黨中央聽到，因他在上次黨主席選舉獲得第二名，但國民黨連他都不理，大家認為國民黨會理年輕人嗎？



張亞中並高聲點名另三名候選人說，“羅智強你不是因為馬英九有今天嗎？”“鄭麗文你不是因為連戰有今天嗎？”“郝龍斌你不是因為有你父親，才有今天嗎？”，是整場辯論會中最為激烈的時刻。



國民黨主席10月18日改選，共6人競逐，包括前台北市長郝龍斌、前彰化縣長卓伯源、“立委”羅智強、前“立委”鄭麗文、前“國大代表”蔡志弘、孫文學校總校長張亞中等人。TVBS、聯合報今天晚上共同舉辦“中國國民黨黨主席選舉辯論會”，邀請6位主席候選人首度同台交鋒。



在媒體提問部分，聚焦在國民黨在年輕族群支持上有非常大隱憂，眾候選人面對年輕人的排斥，有什麼具體的解方？



郝龍斌對此指出，年輕人是“國家”未來也是希望，吸引年輕人分兩部分，鼓勵年輕人參政，以及吸引年輕人支持。鼓勵年輕人參政要給年輕人舞台跟權利，這已經做了，目前國民黨“立委”40歲以下9位，民進黨衹有3位。他會建立青年人從政平台，整合中央黨部、“國會”、地方政府的工作機會，鼓勵優秀年輕人到國民黨擔任黨職，都可以作為未來提名加權，不只青年加權，也要設立幕僚加權。



鄭麗文則認為，她在網路上獲得年輕人高度重視熱議，就是好開始，如果她順利當選黨主席，相信年輕人會重新對國民黨有興趣，對國民黨有所期待，國民黨要告訴年輕人，我們會重用他們，不是利用，而是要給年輕人資源，讓他們歷練成長，給年輕人參與公共事務的機會，相信我們台灣年輕人一定可以有非常璀璨的成就。



羅智強說，要吸引年輕人支持，要選年輕人喜歡的黨主席。他當台北市議員，有三個助理參選議員，兩個農家子弟，分別是現在的台北市議員楊植斗、雲林縣議員陳芳盈。國民黨要讓沒家庭背景，靠自己努力認真的人，政治上有一片天，他開辦青年民主學校培養年輕人，他認為主席用的人要對，而藍委徐巧芯是他重要的青年左右手，年輕人喜歡，做對事要讓年輕人覺得有希望，給年輕人戰場舞台發揮，表示國民黨不是貴族黨，可以靠努力拼一片天。