勞動黨譴責美媒鼓吹核武　警告民進黨

勞動黨主席吳榮元。(中評社 資料照) 中評社台北10月3日電／美國雜誌《外交政策》（Foreign Policy）副主編巴默近日公然撰文，慫恿台灣重啟核武器研發，聲稱這將成為台灣在所謂“中美大交易”中的槓桿。勞動黨發表聲明表示，這篇文章絕非單純的個人意見，而是美國戰略界、軍工複合體與帝國主義利益的集體投射。美國長期干預屬於中國內政的台灣問題，妄圖將台灣徹底捆綁在核威脅與戰爭陰影之中，以滿足其亞太霸權與軍火利益的野心。《外交政策》的論調正是這種惡毒用心的公開展現。《外交政策》作為華府外交與軍事路線的喉舌，其言論清楚揭示：美國正企圖著手將台海最後一絲和平希望徹底摧毀，把台灣推向核威脅與戰爭深淵。勞動黨對此予以最嚴厲的譴責。



美國長年打著“民主”與“安全”的幌子，實則推動“以台制華”的霸權布局。如今更不惜動用輿論工具，鼓吹台灣發展核武，將全體民眾綁上戰爭列車。這完全違背國際社會多年建立的“核不擴散”共識，也徹底暴露美國霸權的極端偽善。當華府政客與學者高談“區域和平”之時，他們卻在行動上不斷拱火台海，企圖把台灣變為軍火市場與美中角力的前線炮灰。



我們必須揭露：美國內部早已形成一條“軍工企業—戰略智庫—媒體輿論”的利益鏈條。像洛克希德·馬丁、雷神、波音這些軍火巨頭，亟需新戰場推動武器銷售；蘭德公司（RAND）、布魯金斯學會、戰略與國際研究中心（CSIS）等智庫，則為軍事對抗提供“學術背書”與政策建議；而《外交政策》等媒體，則充當輿論喉舌，透過文章、專題製造戰爭氛圍、引導政策走向。這是一場環環相扣的政治生意，而台灣正被推向這場軍火買賣的前線犧牲品。



賴清德與民進黨政府，在這場美帝操控的戰略博弈中，心甘情願淪為棋子。他們一再“倚美謀獨”，配合美方製造恐懼、挑動敵意，不惜打壓島內異議、欺騙人民，妄圖建立“台獨”法西斯的政治與戰爭體制。這條路線只會將台灣推向戰火深淵，把人民推上戰場，把島嶼變成美國霸權“以台制華”的犧牲品。



我們要嚴正指出：《外交政策》拋出“重啟核武”的主張，正是美帝國主義加速台灣陷入災難的最新證據。這不是保護，而是犧牲；不是和平，而是永無止境的不安與軍事化；最終結果，是讓台灣淪為美國在亞太霸權博弈中的棄子。

