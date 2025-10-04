趙麟：台若重啟核武會掉入美國邪惡陷阱

有兩度駐美經驗的台灣前駐史瓦帝尼“大使”、新竹清華大學副教授趙麟。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月4日電（記者 盧誠輝）美國媒體日前稱若台灣最終無法再信任美國作為安全夥伴，可能會開始認真討論重啟1980年代因美方壓力而中止的核武計劃。有兩度駐美經驗的台灣前駐史瓦帝尼“大使”、新竹清華大學副教授趙麟接受中評社訪問認為，重啟核武萬萬不可行，若台灣真有這種想法，只會掉入美國的邪惡陷阱。



趙麟，美國哈佛大學甘迺迪學院公共行政碩士，1982年到1986年、1996年到2000年曾兩度駐美，分別出任台駐美國代表處政治組秘書及政治組、“國會”組組長。2001年返台後擔任“總統府”第一局長，2006至2009年出任史瓦帝尼“大使”。現為台灣清華大學清華學院副教授。



趙麟強調，台灣對美國太過“自卑”，但對大陸卻太過“自大”，現在台灣對美國說什麼都只會“Say Yes”，反而對大陸說什麼都只會“Say No”。台灣總是強調兩岸關係要對等尊嚴，但他想問的是，台灣和美國的關係有對等尊嚴過嗎？



美國《外交政策》雜誌副主編巴默9月30日以“台北該如何應對華府”為題指出，台灣受到美中夾擊，有幾個應對華府的選項，除暫時聽從美國總統特朗普的主意或透過其他辦法安撫特朗普，最務實的做法還是運用美國國會人脈，對白宮造成保衛台灣的壓力。但他也警告，若台灣最終無法再信任美國作為安全夥伴，可能會開始認真討論重啟1980年代因美方壓力而中止的核武計劃。



趙麟強調，美國媒體這樣的說法實在不懷好意，因為核武是一個很大的議題，台灣千萬不要輕易上當，連有這樣的想法都不應該有，否則只會掉入美國的邪惡陷阱。現在台美關稅談判的問題都還沒解決，美國媒體又要帶風向拋出新的議題，根本就是想給台灣找麻煩。



他認為，與其聽美國講東講西，台灣更應該考慮的是該如何跟大陸改善關係，因為唯有兩岸關係好，才有辦法壓制美國的囂張氣焰，否則台灣只會任由美國擺布。雖然兩岸不可能一下子就重修舊好或建立良好關係，但至少要有個開始，就算只是對外放風聲，找幾個議題和大陸進行磋商，就足以讓美國很緊張了。