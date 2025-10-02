郝龍斌：當選主席將成立南方行動團長期駐點

國民黨主席候選人郝龍斌。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月2日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席候選人郝龍斌2日晚在辯論會結論時表示，民進黨這些年靠“國家”機器壟斷媒體、對美發聲、洗腦南部選民，未來他當選主席，要發展自媒體打開新聲量，打造強大國際部讓世界看見台灣更多聲音，也要成立南方行動團長期駐點，用實際方案徹底翻轉南台灣。



國民黨主席10月18日改選，共6人競逐，包括前台北市長郝龍斌、前彰化縣長卓伯源、“立委”羅智強、前“立委”鄭麗文、前“國大代表”蔡志弘、孫文學校總校長張亞中等人。TVBS、聯合報今天晚上共同舉辦“中國國民黨黨主席選舉辯論會”，邀請6位主席候選人首度同台交鋒。



郝龍斌在結論時表示，過去國民黨為何失敗，就是太多人私心太重、為自己盤算，造成兩次大選敗選，未來絕不能犯相同錯誤。他會以無私態度、最大誠意促成黨內團結、在野合作，這些年人民對民進黨徹底失望，但還沒有把希望寄託在國民黨身上，因為改革太慢、不接地氣。而國民黨必須改變贏得人民信任，才有未來，未來必須走出同溫、連結民意、打破壟斷，迎回台灣。



郝龍斌主張，他要帶領國民黨走進社會，過去被批評與社會脫節，他當過八年台北市長，相信黨主席不是只坐在攝影棚喊口號、大聲批評，而是要走入人民生活中爭取認同。未來他會帶領黨公職走進市場、學校，讓人民的聲音成為國民黨主流，只有如此，人民才會再次相信，國民黨是為人民打拚的政黨。



郝龍斌也說，更要突破民進黨封鎖、主動出擊，民進黨壟斷媒體，他就要發展新媒體、自媒體，聯合直播主打開新聲量；民進黨壟斷對美、日發聲，他要打造強大國際部，讓世界看見台灣更多聲音。民進黨洗腦南方選民，他就要成立南方行動團長期駐點，和“立委”謝龍介、柯志恩攜手，用環境、產業、民生實際方案徹底翻轉南台灣，民進黨愈蠻橫他會更堅定，愈封鎖他就用行動突破。



郝龍斌最後說，國民黨不能再走互相攻擊、互相毀滅的老路，黨主席的責任不是攻擊、分裂，而是團結整合全部力量，推動藍白合、世代團結，讓國民黨形成強而有力戰隊，只有國民黨好，台灣才會好，2026爭取勝選，2028下架賴清德。