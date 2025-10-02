辯論會飄煙硝味　張亞中、鄭麗文開戰

左起，鄭麗文、卓伯源、郝龍斌、張亞中、蔡志弘及羅智強。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月2日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席辯論會2日晚上登場，在結辯階段，候選人張亞中翻出23年前舊案，直指另一候選人鄭麗文23年前加入民進黨期間涉及“舔耳案”，當時出賣黨內同志、前“衛生署長”塗醒哲而被台北市黨部停職後，才憤而離開民進黨，當時她卻稱自己是主動退黨，認清“台獨”等語是謊言。



鄭麗文對此在結辯時也特別反嗆說，最近針對她的黑函滿天飛，看起來國民黨內鬥惡習跟沈痾一時無法根除，呼籲黨內候選人各同志自我克制，不要負面選舉，相信黨員不會輕信謠言。



鄭麗文認為張亞中的謊言說是言重了，因為她從不說謊，有些事情不能過度簡化。



鄭麗文另外提到，今天討論世代交替，有人刻意把世代對立起來，她參加國民黨後，國民黨是溫暖大家庭，除了連戰對她提攜，這次他也拜會了前主席吳伯雄、前“立法院長”王金平、前府祕書長廖了以、黨前秘書長李乾龍，還有許多資深前輩，都對她抱以高度關懷跟支持鼓勵，提供非常寶貴經驗。



鄭麗文表示，她擔任黨主席絕對是集體領導，國民黨不但要新思維、新氣象、新作風，而且要積極爭取中間選民跟年輕選民，除了藍白團結外，國民黨要扮演穩定的力量，不要忘記民主的精神，是以人民為主，而不是把我們的意志強加在人民身上。



鄭麗文認為，國際的風雲詭譎，兩岸關係劍拔弩張，她擔任黨主席有三大原則，台灣不成為區域的麻煩製造者，確保台灣不會淪為地緣政治的犧牲品，並且要積極扮演和平的締造者。台中市長盧秀燕一直強調，要拚經濟、民生，這也是國民黨的強項，所以她也要帶領國民黨幫助全台拚經濟。