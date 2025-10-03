中評觀注：綠持續鬥爭　柯、黃生路剩藍白合

柯文哲與黃國昌最近都遭逢很大的壓力。（中評社 資料照） 中評社台北10月3日電（記者 鄭羿菲）民進黨從大罷免大失敗頹勢走出來，仍持續鬥爭在野黨，台灣民眾黨主席黃國昌遭到鎖定。民進黨2026、2028選舉要拚翻盤，只剩鬥垮民眾黨，摧毀藍白合才能實現，特別是黃國昌明年2月後，將失去“立委”保護傘，檢調就能抓人，民眾黨要生存只能靠更緊密的藍白合。



從2件事可以觀察到，民進黨依舊維持鬥爭藍白的路線，一是花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖造成18人死亡，近期被爆料的民進黨內部“81人群組”事件，“行政院秘書長”張惇涵也在內，對於綠委王定宇第一時間要求的“透過媒體、第三方釋出澄清且具殺傷力消息”，張也回應“跟世芳（“內政部長”劉世芳）處理中”遭質疑行政不中立淪政黨打手。



該事件除顯示“賴政府”仍不改持續鬥爭在野黨路線外，張惇涵顯然已擔任起“中央廚房總舖師”的角色，擘劃行政機關攻擊在野黨政敵相關文宣。雖張惇涵回應“是就‘立委’關心災區回答”，但僅有綠委有與“行政院”政務官溝通的群組，行政中立的立場，在民進黨執政下備受考驗，民眾會否買單？



二是親綠媒體爆料提供跟拍狗仔薪水的“凱斯國際”疑似為黃國昌姻親所設，並疑似有港資，“賴政府”上下卯足全力猛打，“內政部長”劉世芳、陸委會副主委梁文傑都對外表態，劉稱已有團體提告，檢調會介入查察有否僑外資、港資；梁稱“內閣”官員被跟監是醜聞，盼檢調釐清真相。



不過，726、823大罷免大失敗的結果就在眼前，台灣民眾顯然不滿賴清德執政1年多來，總是鬥爭在野黨的執政路線，民進黨此舉面對2026地方選舉，甚至是2028大選，如何能掌握優勢？大概只剩下鬥垮民眾黨，讓國民黨孤掌難鳴，賴清德才能在2028有連任的機會。



對藍白在野黨來說，2026地方選舉氣勢若選輸了，2028大選就很難了，特別是對民眾黨來說，2026若無法保住新竹市的執政位子，或縣市議員沒有當選的比現在多席，士氣恐一夕之間受到重創，而現在前民眾黨主席柯文哲深陷京華城官司中，綠營只剩鬥垮、鬥臭黃國昌才能讓民眾黨在2026方寸大亂。民眾黨籍“立委”陳昭姿已經示警，民進黨追殺完柯文哲，下一個就是黃國昌。

