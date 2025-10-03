擺脫親美遠陸？看國民黨黨魁選舉

國民黨主席選舉辯論2日晚上登場。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月3日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席選舉進入白熱化，10月2日由TVBS與聯合報舉辦的第三場電視辯論，六位候選人首度在媒體平台上公開交鋒，其中一部分的焦點圍繞在兩岸關係與防務預算上。外界更關注的是，新主席能否帶領國民黨跳脫現任主席朱立倫過去四年親美遠陸的舊框架，重新掌握兩岸話語權。



國民黨主席10月18日改選，共6人競逐，包括前台北市長郝龍斌、前彰化縣長卓伯源、“立委”羅智強、前“立委”鄭麗文、前“國大代表”蔡志弘、孫文學校總校長張亞中等人。



透過國民黨主席辯論會，可以看到候選人普遍都以被國民黨冰凍多時的“九二共識”為基礎提出主張，且其中，鄭麗文和張亞中都以更強調兩岸同屬一中的立場來論述，與國民黨近年一遇到兩岸議題就畏首畏尾的態度，很不一樣。



郝龍斌強調的“親美不跪美、和中不舔共、友日不媚日”，在一中各表的架構下推動交流，並重申九二共識不是一國兩制等主張，則較像是朱立倫論述的進化版。羅智強則談到九二共識“錯不在共識，而在國民黨自己失去論述的自信心”，他以“我是台灣人、中國人，中國是‘中華民國′”來重新詮釋身分認同。



其中，日前公開表態反對台灣軍費繼續無限制增加的鄭麗文，在交互詰問時提出防務預算是否要繼續增加的問題，其實背後大有要各候選人表態，究竟國民黨親美該親到何種程度？目的也是針對她的主要競爭者、郝龍斌，而郝則回應，他支持適度的防務預算，但要提高到GDP5%則是1.2兆元，這不可能，也就是他主張的，能親美但不跪美。



因此，鄭麗文的提問有很大目的，是要表達身為最大在野黨的國民黨主席，未來面對來自美國的壓力，能否堅定抵抗？也就是要將這四年國民黨過度倚重對美關係的定位，重新拉回兩岸主軸。



這也是接下來新任國民黨主席的重點之一，過去在朱立倫時期，藍營在國際形勢中多以“親美”立場自我定位，雖目的是要避免被綠營扣上“親中”標籤，但一定程度失去了藍營原本在兩岸政策話語上的優勢。如今，在辯論會上多位候選人不約而同在兩岸論述上重提九二共識，也說明黨內對重建兩岸路線迫切需求。