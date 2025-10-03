蔡正元看藍黨魁選舉民調　驚喊變化太大了

左起，國民黨主席候選人鄭麗文、卓伯源、郝龍斌、張亞中、蔡志弘及羅智強。（中評社 資料照) 中評社台北10月3日電／中國國民黨主席選舉將於10月18日舉行，根據一份2日傳出的全黨員民調顯示，在候選人之中，前“立委”鄭麗文的支持度最高。前“立委”蔡正元表示，前幾天是郝龍斌領先，現在變鄭麗文領先，這變化太大了，他有點目不暇給，不曉得怎麼應對。



該份內部民調顯示，鄭麗文以30%支持度大幅領先，台北市前市長郝龍斌以17.4%居次，國民黨“立委”羅智強以16.3%排名第三，但未表態的黨員仍有30%。而雖然鄭麗文支持度領先，但在看好度方面，郝龍斌以27%勝過鄭麗文的26.1%；羅智強以11%居三，35.1%仍未表態。



針對此民調，蔡正元2日在中天《林嘉源辣晚報》節目中表示，他不曉得如何去找出國民黨員，到處去問嗎？這蠻有趣的。照道理，國民黨員名冊有提供給候選人，如果根據候選人手上的黨員資料來做民調，當然有很高的參考度。



蔡正元表示，前幾天是郝龍斌領先，今天變鄭麗文領先，這變化太大了，他有點目不暇給，不曉得怎麼應對。但不管是誰贏，他都樂見他們任何一個為國民黨挑起重責大任，現在國民黨又不是財大家大業大，當黨主席要沿門托缽，沒那麼好做的。他強調，如果當上黨主席，就要好好團結大家。

