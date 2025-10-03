彭振聲母親過世　法官准許柯文哲參加公祭

柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北10月3日電／台北地方法院2日續審京華城案，前台灣民眾黨主席柯文哲在最後發表完意見表述後，柯委任律師鄭深元表示，台北市前副市長彭振聲母親過世，請求讓柯參加5日在台北市立殯儀館（懷愛館）舉行的公祭，檢察官表示沒有意見，審判長當庭裁准。網友感嘆好人沒好報，還酸司法大罷免後有人性了。



彭振聲現年73歲，據悉，他的母親上月22日過世、享壽96歲，距離彭妻今年7月1日墜樓身亡，僅2個月餘。



根據《Newtalk新聞》報導提到，京華城案2日繼續開庭，歷經一整天庭訊後，在處理程序事項時，鄭深元表示，彭振聲母親近日過世，預計10月5日舉行告別式，請求當天准許柯文哲出席捻香，暫時解除禁止同案被告的限制。



審判長江俊彥詢問檢察官意見，檢方表示沒有意見。審判長說，近日確實收到彭振聲聲請暫時變更電子監控限制範圍，已裁准變更。至於柯文哲當天將以公開行程方式參加，准許聲請，不受羈押條件限制。



對此，網友表示，“R.I.P.”、“QQ”、“南無阿彌陀佛”、“真的有夠慘”、“結果好人沒得到好報”、“之前新聞看到，彭以前還是慈濟志工”、“希望彭副能度過難關”、“綠色恐怖受害者”、“可憐啊被台灣司法搞得家破人亡”、“他媽過世也要怪民進黨？”、“媽媽見不到兒子傷心，還有媳婦過世，本來就都會影響身心，衹有不重視家人的網軍才會覺得沒差”、“檢察官夜裡睡得安穩？”、“大罷免大失敗後突然有人性？”