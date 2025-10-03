對比張善政李多慧低調救災　郭正亮嗆綠過分

民進黨赴花蓮光復鄉救災。（照片：吳崢臉書） 中評社台北10月3日電／花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日潰堤，水淹光復鄉，災情慘重，造成多人死傷，全台志工也紛紛前往光復鄉救災。前立委郭正亮指出，民進黨真是太過分了，像民進黨發言人吳崢在光復車站，掛了多少民進黨的黨旗，人家韓籍啦啦隊女神李多慧就很低調，桃園市長張善政也是默默去勘災。



郭正亮2日在中天《大新聞大爆卦》節目中表示，他找到很多圖片，民進黨真是太過分了，比如民進黨發言人吳崢在光復車站，掛了多少民進黨的黨旗，誰像你這樣在搞救災的。國民黨、民眾黨有帶黨旗下去嗎？若不講，人家都不曉得他們有下去救災。



郭正亮指出，連李多慧到現場都很低調，去挖泥巴，也默默捐了30萬。他也注意到，還有一個國際模特兒吳宜樺，高高瘦瘦的一個女生，人家也去挖泥巴。還有張善政，有一個網路投票詢問“賴清德、蘇貞昌、陳建仁、張善政等4位曾經當過行政院長的人，您最欣賞誰？”結果顯示，94%的網友最欣賞張善政，因為張善政的新聞有出來，他默默到花蓮去救災。



郭正亮指出，賴清德動不動就要介紹民進黨立委沈伯洋，還要大家拍手，因為沈伯洋要選花蓮縣長。還有賴清德是在感謝軍方的弟兄到場，怎會去Give me Five，簡直是離譜。



郭正亮舉例表示，當年汶川地震時，人家指揮官低空跳傘，500公尺高，多危險，每一個人寫遺書，然後跳傘，人家是這樣在救災。這樣的軍隊進了災區，怎會離開，就是一直留在那裡，因為衹有軍隊有生命探測器以及各種挖開石頭的工具。