翁履中：台灣拒晶片五五分正確　但有2風險

翁履中分析台灣必須認真面對，赴美投資如何能獲利及做好完整後勤準備，這兩大問題。（Dennis Weng臉書） 中評社台北10月3日電／“行政院副院長”鄭麗君2日提出“台灣模式”，計劃在美國打造產業園區、深化台美供應鏈合作，以回應美方希望強化本土製造的需求。對此，美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中3日分析，台灣拒絕美國“五五分”的要求，是正確且必要的決定，但如果沒有後續完整戰略，台灣恐怕會陷入“兩邊都失分”的困境。



翁履中提出，台灣必須面對的兩大問題，並強調唯有讓“台灣模式”成為真正可落地的戰略資產，才能爭取到真正的生存空間。



對於美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）近日公開表示，希望台灣與美國“五五分”共享晶片產能，以降低美國對台過度依賴。鄭麗君則明確否認，強調“台灣從未承諾，也不會同意”。她指出雙方談判焦點在於降低美國對台灣徵收的20%關稅，同時提出“台灣模式”，包括讓企業自主決定投資方向、建立金融擔保機制等，藉由這樣的合作框架，避免產業被掏空，同時爭取雙贏局面。



對此，翁履中3日凌晨在臉書分析，台灣政府這次公開拒絕美國“五五分”的要求，這是正確且必要的決定。半導體是台灣的經濟命脈，也是“矽盾”的基石，一旦在這一步輕易退讓，不論是經濟還是安全，台灣都將失去最關鍵的籌碼。因此，政府第一時間劃清界線，展現捍衛“國家”利益的立場，值得肯定。



翁履中提醒，拒絕並不代表壓力會消失。美國不會因一句“不同意”就罷手，相反地，很可能換個方式繼續加碼，透過關稅、補貼、市場准入甚至貿易懲罰手段逼迫台灣妥協。換言之，今天守住了底線，也意味著未來的談判環境會更險峻，考驗的是台灣是否能提出更具戰略性的替代方案。

