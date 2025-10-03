黃國昌陪柯文哲出庭　吳子嘉曝兩人關係

黃國昌陪柯文哲出庭，黃國昌在臉書貼出照片。(照：黃國昌臉書) 中評社台北10月3日電／台灣民眾黨主席黃國昌被周刊指控“養狗仔跟監政敵”，連前主席柯文哲都被跟監。柯文哲2日出庭時，黃國昌在臉書貼出陪同柯文哲出庭的照片，並表示“早就在跟他了”。而柯文哲臉書隨後也貼出照片，表示“我居然真的被跟了”。媒體人吳子嘉表示，黃國昌1個人亦步亦趨陪柯文哲出庭，這代表黃國昌跟柯文哲兩人合作關係堅如磐石，他們就是要秀這個給大家看。



吳子嘉2日在《董事長開講》網路直播節目中表示，黃國昌1個人亦步亦趨陪柯文哲出庭，平常都是小草、戰狼小姐姐、一大堆“立委”陪著出庭，這代表黃國昌跟柯文哲兩人的合作關係堅如磐石，他們就是要秀這個給大家看。同一個時間，兩個人的臉書貼出這個相片，就是希望有一個訊息讓大家看到。



吳子嘉指出，柯文哲的訴訟在明年2月份以前到今年最後一個交互辯論庭開完，一般法官會再開一個辯論終結庭，會在明年1月中旬左右再開一庭。法官在2個月之內，要寫出判決書，大概在2月到3月，柯文哲案就會判決。



吳子嘉認為，其中有一個非常大的爭議點，柯文哲的貪污部分可能無罪。柯文哲未來的一審判決有3種可能性︰第一個是3年以下，就是侵占等罪，貪污部分無罪；第二個是10年以上有期徒刑，可是交保在外，訴訟過程可能5年以上；第三個則是10年以上有期徒刑，褫奪公權，就不能競選“總統”，還會被預防性羈押。