卓榮泰：“國賠”與災區的搶救跟補助不衝突

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖造成18人死亡重大傷亡事件，中國國民黨籍花蓮縣"立委"傅崐萁昨天喊話，應立刻啟動"國賠"程序。"行政院長"卓榮泰3日回應，"國賠"有"國賠"的法定程序跟條件，而對災區的搶救跟補助有其急迫性的需要，這兩者並不相衝突。



卓榮泰說，透過原來的“丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建”特別條例跟特別預算，已能把花蓮納入災區。“行政院”還在仔細盤點中，若提出一個新台幣200億元規模為基礎的追加預算，應能在短時間內馬上執行所有對此次花蓮堰塞湖造成的傷害，也不會排擠到丹納斯造成雲嘉南地區的任何的補償。



“行政院長”卓榮泰3日率行政官員赴“立法院”報告“中央政府”因應國際情勢強化經濟社會及民生“國安”韌性特別預算案”編製經過，並備詢。



卓榮泰會前也主動說明，可能有些民眾認為“行政院”在普發現金的時間上，可以發而不發，這有所誤會，我們提出強化韌性特別條例後，今天才要到“立法院”進行報告，衹有這個特別預算通過後，政府才能普發現金，我們希望今天報告後，“立法院”能儘速通過特別條例，大家所期待的普發現金，及政府要做的各項政策，就能如序順利推動。