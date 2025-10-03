綠再追打黃國昌　王義川提告違反“國安法”

綠委王義川提告民眾黨主席黃國昌等7人涉妨害秘密及國安法等罪嫌。（照片：王義川 Threads） 中評社台北10月3日電／台灣民眾黨主席黃國昌遭《鏡週刊》爆料透過姻親成立“凱思國際”付錢給狗仔、指揮狗仔集團跟監政敵，風波持續延燒。民進黨籍“立委”王義川今日在律師陳君瑋陪同下，前往台北地檢署控告或告發黃國昌、凱思國際負責人李麗娟、前中央社記者謝幸恩，以及王先前提告的凱思員工林男、方男、陳男及李女共7人，涉違反個人資料保護法、妨害秘密、社會秩序維護法及違反“國家安全”法，其中，“國安法”若成立可處7年以上重刑。



媒體報導，王義川表示，他自己遭到跟拍“整整9天”，現在想起來還“滿恐怖的”。另有媒體詢問他妨害秘密是什麼秘密？陳君瑋表示，公眾人物不代表他私生活須全部在陽光底下檢驗，包含狗仔偷拍王義川違規左轉，且媒體跟拍前提是對象已涉及不法，進行跟拍或跟監，法律上才能成立；但在沒任何明確事證狀況下，全面性地、無差別性地、不分黨派、不分人事，進行政治跟拍，很明顯已觸法。



陳君瑋並表示，王義川是遭跟拍的直接被害者，因此提出的是“妨害秘密、社會秩序維護法、個資法”告訴，且本案恐有港資介入，在台灣組織跟監執政黨許多政治高層人士，恐觸犯“國安法”第2條及第7條，最重可處7年以上徒刑，此部分為“告發”，希望北檢能發揮公正嚴謹的態度，讓本案能水落石出，維護台灣法治。