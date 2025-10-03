日媒：台日第2度海上聯演　推演練常態化

台雲林艦6月在沖繩外海與日本海上保安廳瑞穗號展開聯合訓練。（照：台“海巡署”艦隊分署臉書） 中評社台北10月3日電／日本《讀賣新聞》報導，日本海上保安廳正與台灣“海巡署”推動“海上聯合訓練”常態化，未來更不排除邀請其他盟國一同參與。雙方6月在沖繩先島群島外海各自派出大型巡防艦，進行1972年斷交後的第二次聯合演練，地點靠近中國軍艦活動頻繁的東海與南海周邊，意在強化彼此合作。



據日台關係人士透露，參與此次演訓的船隻包括：隸屬名古屋海上保安部、可搭載直升機的巡視船“穗艦艦”（全長134公尺、總噸位6000噸），以及台灣“海巡署”最大級的巡視船“雲林艦”（全長126公尺、總噸位5919噸）。



兩艘巡視船於6月中旬在先島群島南方外海的公海上，進行了以海難救助為假想的聯合演訓。與去年7月在千葉縣房總半島外海的訓練不同，此次雙方接近至可視距離，透過資訊共享、搜救海域的協調等方式，加強現場的協作。“瑞穗艦”在演訓結束後，隨即航向東南亞，與馬來西亞海保當局進行演練並承擔防範海盜行為的任務。



自1972年日台斷交以來，雙方分別透過日本的“日本台灣交流協會”與台灣的“台灣日本關係協會”作為窗口，維持實務往來。日本政府表面上將此次演訓定位為基於雙方協會於2017年與2024年簽署的海難救助相關備忘錄的一環“交流”。



然而，除了這些備忘錄之外，日台兩地的海保與“海巡署”近年也不公開地互派高層幹部前往台北或東京，透過意見交換、協商與視察深化合作。背後原因是中國在沖繩縣釣魚台與台灣周邊海域的威嚇行動日益頻繁。今年9月上旬，日台執政黨的“國會議員”們亦在台北就兩地海保當局的合作與人員交流進行了協議。



除了台灣，日本海上保安廳還透過多層次框架強化海洋安全保障合作，包括：日美、日菲、日印、日美韓、日美菲、日美澳印等雙邊或被稱為“小多邊”的多國合作機制，以推進基於“法治”的海洋秩序維護與強化。