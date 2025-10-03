台灣模式輸美是啥？黃國昌批綠講不清楚

民眾黨主席黃國昌接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月3日電（記者 鄭羿菲）“行政院副院長”鄭麗君昨天召開記者會說明台美關稅談判進度，並表明將以“台灣模式”協助半導體產業赴美投資。台灣民眾黨主席黃國昌3日表示，美國要的是台灣的半導體產業、技術，這些東西不能退讓，鄭麗君只要說清楚這件事就好，否則用一些抽象的哲學系語言，只凸顯“賴政府”的空心與無能。



台美關稅談判日前進行第五輪實體磋商，鄭麗君昨召開記者會，宣布協議若簽成，將以“台灣模式”協助半導體產業赴美投資，助美建造科學園區。不過，台日產經友好促進會長葉建揚則發文說，台灣模式能打動美？還是又一個新名詞遊戲？“打造民主供應鏈”的實際效果值得深思。網民也質疑，“美國自己有矽谷，還需要台灣的代工經驗？”、“哲學系偷換名詞偷換概念”



黃國昌3日接受媒體訪問表示，其實他完全聽不懂鄭麗君要把台灣半導體園區生產模式輸出到美國的邏輯，美國有自己的企業文化、運作模式，要把台灣模式輸出到美國，已超越他可以理解的範圍。



黃國昌強調，美國要的東西很清楚，他要的是台灣的半導體產業、半導體技術，這些東西“賴政府”不能退讓，守住台灣高科技產業的命脈與根本，是民進黨政府責無旁貸的責任，只需要在這件事上說清楚講明白就好。否則用一些抽象的哲學系語言，講出很多科技企業都聽不懂的空話，只是凸顯“賴政府”的空心與無能。