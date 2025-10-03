吳思瑤促卓榮泰、韓國瑜阻跟拍　未獲回應

綠委吳思瑤。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月3日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌遭爆疑似養狗仔跟拍政敵的爭議，民進黨籍“立委”吳思瑤3日在“立法院”質詢時，要求“行政院長”卓榮泰、中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜建立保護“閣員”、委員的反跟拍標準作業程序SOP。卓榮泰微笑點頭，韓國瑜也對吳思瑤笑笑致意，並未回應。



吳思瑤痛批，黃國昌人設崩盤、信任崩壞，利用媒體、背叛媒體、企業，如同吃了毒藥，任何人都可能被跟拍，政委陳時中也被黃國昌的狗仔集團跟監了11天，她就是陳時中競選2022台北市長的總幹事，造謠一張嘴、抹黑一張照，她為闢謠就要跑斷腿，還抹黑陳時中什麼十指緊扣事件，這種摧毀政敵 行為非常低、可恥。



吳思瑤要求卓榮泰要保護“閣員”，建立SOP，反對這種跟監、跟拍的行逕。卓榮泰則微笑向吳思瑤點點頭，並未回應。



吳思瑤旋即在對主席台上的韓國瑜說，也要保護韓國瑜及其他“立委”，“立法院”也要建立SOP，韓國瑜也需要被保護。韓國瑜也是向吳思瑤微笑點頭致意，未回應。但事後吳思瑤則走到主席台，與韓國瑜交頭接耳、有說有笑，韓國瑜則摀住嘴形回答吳思瑤，但距離遙遠，談話內容不得而知。



另外，吳思瑤也趕緊幫“行政院”澄清，沒有所謂台美晶片五五分說法，“政院”提出的台灣模式非常好。卓榮泰也答詢，“政院”副院長鄭麗君已強調，沒談過、沒承諾、也不會答應台美晶片五五分，繼續朝台灣模式去努力。