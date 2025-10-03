綠委邀推廣台南美食　韓國瑜笑問不怕黨紀

“2025台南國華松王宴”行銷記者會，立法院長韓國瑜致詞。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月3日電（記者 張穎齊）民進黨籍“立委”林俊憲為協助台南市政府推廣“2025台南國華松王宴”美食，3日在“立法院”舉辦活動並邀請中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜參與。韓國瑜致詞時笑說，林俊憲很有勇氣，居然邀請他出席活動，不怕被黨紀處分；林俊憲則哈哈大笑。



“2025台南國華松王宴”3日上午在“立法院”舉辦行銷記者會，由林俊憲、“經濟部”發展署與台南市國華友愛街區發展協會共同主辦，並邀請韓國瑜出席，與會的還有綠委郭國文、賴惠員、林宜瑾等。



韓國瑜致詞笑說，林俊憲很有勇氣，出席活動不怕黨紀處分，歡迎大家都湧入台南國華街，促進美食觀光旅遊效益。



林俊憲哈哈大笑，並說謝謝韓國瑜出席，此次是台南風災後復原，讓產地產品放到餐桌上。韓國瑜與綠委們互動良好。



林俊憲表示，活動承襲去年廣獲好評的辦桌精神，今年更以振興丹娜絲風災後的雲嘉南農漁產業為核心，號召台南知名店家聯手出菜，落實“從產地到餐桌”理念，展現傳統辦桌文化的深度饗宴。因此邀集多家台南經典小吃名店的辦桌文化活動“2025台南國華松王宴”，預定19日在台南市永華市政中心前舉行，提供100桌讓民眾預訂，並搭配安排3條小旅行路線。