李鴻源示警　花蓮再下豪雨恐二次堰塞湖

空勤總隊2日出動直升機搭載人員前往花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖，投放3個小型水位衛星觀測浮標，協助專家、學者透過無線電回傳資料掌握水量。（照片：空勤總隊提供） 中評社台北10月3日電／花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日潰壩，水淹光復鄉，災情慘重，造成多人死傷。中國國民黨“立法院”黨團3日召開“花蓮光復災後，漫漫復原路怎麼走？”記者會。台前“內政部長”李鴻源在會中談到，大概還有2.5億噸泥沙還在上面，有一邊山壁不穩定，如果再發生一次豪大雨，可能會再次崩下來，就會形成第二次堰塞湖



根據《中時新聞網》報導，李鴻源表示，大家在新聞媒體上看到很多關於堰塞湖的報導，但坦白說，台灣人對堰塞湖是陌生的，不太瞭解叫“潰壩”，9月3日接到“內政部長”劉世芳電話，因此請同事把資料調出來看，當時堰塞湖裡已經有6000萬噸水，滿水量可達9000萬噸，相當於一座非常不穩定的南化水庫，只要發生溢流，就一定會垮，情況其實非常緊急。“農業部”從7月開始就委託單位做研究，接受委託後就推算堰塞湖大概什麼時候會垮，也注意到下游堤防有缺口，因此要計算強大泥流下來後會淹到什麼地方。



李鴻源說，9月19日傍晚把資料交給“內政部”，原本規劃是疏散600多人，但依照他的資料，應該要疏散7、8000人，這就是一個難度。他也強調，目前不是談誰該負責任的時候，等災民安置好之後，檢調會去調查，透過公文和數字比對，責任就很清楚了。

