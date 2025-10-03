綠委王義川遭跟拍提告　黃國昌：隨他

民眾黨主席黃國昌秀出“三立”獨家報導，陳佩琪看豪宅的新聞資料並受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月3日電（記者 鄭羿菲）綠營持續追打台灣民眾黨主席黃國昌狗仔事件，黃國昌3日表示，他擔任“立委”後，就沒有繼續指揮調查員跟拍、蒐證，但他有持續追查其他弊案。至於民進黨籍“立委”王義川提告，王闖紅燈是客觀事實，若想再被法院認證一次，那就隨他。



民進黨籍“立委”王義川近日爆料去年6月遭人跟拍案，並緊咬質疑是黃國昌指揮的“狗仔團”跟拍綠營政治人物。後續，也牽連出狗仔跟拍時任賴清德競選總幹事潘孟安等情事。王義川3日向台北地檢署遞狀控告黃國昌等7人涉嫌違反《國安法》等罪，目前北檢已決定將3案分案交由“國安”專組檢察官偵辦。



黃國昌3日一派輕鬆地接受媒體採訪，他笑說，今天是禮拜五，為了避免又被媒體說神隱，所以決定接受訪問，因為他還有一些未公開行程，有什麼問題就趕快問一問，不要造成誤會。他被民進黨的政治人物濫訴，已不是第一天，這些濫訴也都全敗，王義川闖紅燈是客觀事實，希望再被法院認證一次，那就隨他。



媒體問及，在擔任“立委”後，是否還有繼續指揮調查員針對任何人進行跟拍蒐證調查？黃國昌說，第一個最簡單的問題就是沒有。但他擔任“立委”，接獲爆料他就會去查證，包括興達電廠排放廢水案、嘉義魚電共生場在2020年盛大記者會宣傳全台最大魚電共生場，但他去查，連一條魚都沒有，代表民進黨政府從頭到尾都在欺騙台灣人、聯合再生弊案他也持續追查，這些他擔任“立委”後都還有持續去調查。



媒體追問，親綠名嘴李正皓質疑，“菱傳媒”爆料前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪看新台幣1.2億元豪宅的資訊，是不是黃國昌給的？黃國昌立刻笑著拿出“三立”獨家報導陳佩琪看豪宅的新聞資料說，綠色媒體整天在那邊操作柯文哲與他不合的事，昨天翻車翻得太嚴重了，結果還有這麼蠢的名嘴繼續操作陳佩琪跟他不合。

