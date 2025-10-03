赴美設台灣模式產業園區　卓榮泰一問三不知

卓榮泰。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月3日電（記者 鄭羿菲）“行政院副院長”鄭麗君昨天召開記者會說明台美關稅談判進度，並表明將以“台灣模式”協助半導體產業赴美投資。中國國民黨籍“立委”楊瓊瓔3日質問“行政院長”卓榮泰說，這個產業園區的規模有多大？投資多少金額？去的關鍵技術有哪些？卓榮泰一問三不知，僅重復跳針地說，園區是服務台灣廠商，而赴美投資設廠是企業的決定。



楊瓊瓔則批評，政府既然提出“台灣模式”科技園區赴美，就一定有計劃內容，不可能沒計劃、沒額度、沒項目，讓民眾、產業一頭霧水。卓榮泰則回應，我們不能限制廠商什麼時候投資多少錢去哪裡，廠商要做全球佈局，我們都同意。楊瓊瓔則要求卓榮泰好好討論提出具體計劃，政府有義務告訴民眾確切訊息。



“行政院長”卓榮泰3日率行政官員赴“立法院”報告政府因應國際情勢強化經濟社會及民生“國安”韌性特別預算案編製經過，並備詢。



楊瓊瓔表示，在還沒有關稅談判前，台積電已雙手奉上1650億美元赴美投資，開始談判後，美方一直要求必須加碼、加碼、加碼。雖然談判小組說沒有台美晶片製造五五分，但“賴政府”現在端出赴美建造台灣模式產業科技園區，民眾都想知道，這個產業園區的規模有多大？投資多少金額？去的關鍵技術有哪些？

