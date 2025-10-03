蔡英文出手了！想想論壇改版再出發

蔡英文說，2012年由“小英教育基金會”創刊的“想想論壇”，在2025年的10月3日改版再出發。（照片：蔡英文臉書） 中評社台北10月3日電／2012年“小英教育基金會”創刊的“想想論壇”今天改版，蔡英文今天在臉書發文表示，民主，是一條需要大家一起走的路，期待凝聚公共思考、拓展社會對話，讓不同世代、不同專業的聲音能在此交流，一起為台灣想想下一步。



蔡英文表示，她在任期間有個深刻的體驗，就是政治和政策之間必須有所平衡。她在執政之前，接受許多專家、學者與公民的建議，擬定了“十年政綱”作為執政的基礎；她執政後，則逐步按照政策的規劃不斷調整、努力執行，和台灣人民共寫歷史，打造一個更好的台灣。



蔡英文強調，如今，民主更成為台灣站上國際舞台的關鍵字。當世界越來越複雜、政治越來越紛擾，台灣人民也逐漸能用政策來嘗試說服、用共識來化解政治，並且能在歧見之中保持冷靜，看見差異、學會理解，一起團結向前邁進。



蔡英文表示，“想想論壇”就是一個鼓勵公民參與、呈現多元意見、進行理性溝通的平台，正如同它的發刊詞所說：“台灣人民對良善社會的渴望並沒有消失，講道理的時代並沒有過去”。在快速變動的時代，“想想論壇”將由各領域的專家、學者組成編輯委員會，期待凝聚公共思考、拓展社會對話，讓不同世代、不同專業的聲音能在此交流，一起為台灣想想下一步。