搶軍系票！鄭麗文喊當選主席恢復黃復興黨部

國民黨主席候選人鄭麗文接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月3日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席候選人主要競爭者郝龍斌和鄭麗文今天不約而同舉辦或參加軍系相關活動，對於是否選舉進入白熱化雙邊正在火拚、爭搶軍系票源，鄭麗文今天下午受訪時笑著說，火拚是不至於啦，但因軍系對國民黨的向心力最強，投票率最高，因此每次黨內選舉都會成為兵家必爭之地。



鄭麗文說，但希望不是衹有選舉時才想到他們（軍系），而她這次得到軍系由下而上的支持，國民黨文化正在快速改變，大家主動參與關心她的選舉，重燃對黨的熱情。她也喊出，當選主席不只是恢復黃復興黨部，還要重建他們的光榮與榮耀，重新整合組織，讓他們成國民黨最強大隊伍。



鄭麗文今天中午出席榮光社會工作基金會慶祝雙十聯誼餐會，該基金會由國民黨前黃復興黨部主委季麟連擔任董事長，季也是力挺鄭麗文的軍系主力之一。而郝龍斌今早則召開“軍系挺郝”記者會，在陸軍退役上將、前陸軍總司令黃幸強的號召下，有約40位將軍站台力挺。雙邊在軍系票上較勁意味濃厚。



鄭麗文受訪時表示，黨內選舉大家爭取選票，這是正常民主政黨應有的現象，她這次得到軍系由下而上的支持，也看出國民黨文化正在快速改變，大家主動參與關心她的選舉，重燃對黨的熱情。

