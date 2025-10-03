鄭麗文：要讓台灣人可自信說“我是中國人”

國民黨主席候選人鄭麗文出席榮光社會工作基金會慶祝雙十聯誼餐會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月3日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席候選人鄭麗文今天中午出席一場軍系餐會時，她身穿“黃埔百年”紀念衫，受到現場熱烈歡迎，她致詞時除批了民進黨和賴清德讓兩岸陷入戰爭邊緣的處境，也強調兩岸應該和解，在她主席任內，她要讓全台灣每一個人，都可以自信且大聲地說“我是中國人”。



鄭麗文今天中午出席榮光社會工作基金會慶祝雙十聯誼餐會，該基金會由國民黨前黃復興黨部主委季麟連擔任董事長，季也是力挺鄭麗文的軍系主力之一。另外包括退役上將夏瀛洲、彭進明，退役中將吳其樑、郭年昆等人都到場力挺，其餘軍系社團包含陸軍官校、八百壯士等，席開約30桌，展現軍系力挺鄭麗文的態度。



鄭麗文到場時就引來全場的歡呼，許多人也搶著要和她合影，更幫她高喊“鄭麗文，凍蒜！”等口號，現場氣氛十分熱絡。



鄭麗文致詞時表示，“中華民國”現在岌岌可危，未來三年太關鍵了，賴清德真的在2028年會把到手的政權乖乖的交出來嗎？這三年會不會鋌而走險，把“中華民國”推向毀滅的境地？



鄭麗文說，所以中國國民黨特別重要，這一屆的黨主席特別重要，要重新凝聚台灣主流民意，要向全世界釋放出最清晰的訊息，那就是台灣2300萬人，要兩岸和平、兩岸和解，我們反對挑起任何的戰火，反對兩岸自相殘殺，不做國際的麻煩製造者，也不能淪為地緣政治的犧牲品，更重要的是我們要扮演積極的和平締造者。



鄭麗文表示，所以如果賴清德做出任何賣台的行為，民進黨做出任何挑起戰爭的行為，我們要大聲說不，因為中國國民黨才是代表真正台灣的主流民意，這是她參選國民黨主席的最主要原因，因為這一任主席不是過渡，也不是看守，而是要確保2028真的可以和平的政黨輪替、政權轉移。



鄭麗文說，她感到自己的責任特別重大，因為要撥亂反正的真正核心，就是要讓全台灣每一個人未來都可以自豪且自信的大聲說“我是中國人！”