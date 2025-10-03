黃紹庭：郝龍斌、鄭麗文拉鋸戰　關鍵在棄保

國民黨中常委、高雄市議員黃紹庭。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月3日電（記者 蔣繼平）中國國民黨主席選舉訂18日投票，近期各民調出爐、選戰白熱化。國民黨中常委、高雄市議員黃紹庭向中評社表示，從討論最熱絡的前3名來看，變成是“郝、鄭”在做拉鋸，但最後兩周還是有可能變化，“鄭、羅”是否有棄保效應有待觀察，但就要看選民比較希望由誰來出線，非任一方可策動。



黃紹庭，高雄人，東海大學物理學系、美國南加州大學電機工程碩士。現任國民黨中常委、國民黨高雄市議員。其父親黃芳仁也是前高雄市議員。



國民黨主席10月18日改選，共6人競逐，包括前台北市長郝龍斌、前彰化縣長卓伯源、“立委”羅智強、前“立委”鄭麗文、前“國大代表”蔡志弘、孫文學校總校長張亞中等人。



藍營內部2日傳出一份全黨員民調，候選人之中，鄭麗文以30%支持度大幅領先，郝龍斌以17.4%居次，羅智強以16.3%第三。不過，未表態的黨員仍有30%。



談到接下來選情變化，黃紹庭表示，這次選舉只剩兩周就要投票，也因為台中市長盧秀燕最後1分鐘的退出，造成現在局勢可以說一直在變化當中。若以最新的黨內民調來看，討論最熱絡的前3名，看起來也是2個較強，1個在迎頭趕上中。



會不會再有變化？黃紹庭認為，是有可能的，因為從盧秀燕決定留守台中後，絕大多數黨員原先都是希望盧秀燕出來，又變成很多人要重新尋找投票的對象，所以從領表登記到選舉，短短一個月時間就這麼多變化。



黃紹庭說，現在看起來，他個人觀察鄭麗文有點像4年前的張亞中，鄭麗文提出對黨改革的建議，的確是有收到黨員的迴響。他在地方觀察，過去的黃復興黨部、比較年輕的自主性黨員，好像比較支持鄭麗文這一塊。

